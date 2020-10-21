美國政府於美東時間20日提出向巴西電信營運商提供財政支援，促使巴西電信商放棄購買中國資通訊設備商華為的5G設備，改為向華為的競爭對手採購產品。

路透報導，由美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert OBrien）率領的代表團正在訪問巴西。隨團的美國國際發展金融公司（DFC）、美國進出口銀行（Export—Import Bank of the United States）和國安部官員受訪時表示，將資助巴西電信商購買華為設備的替代品。

美國進出口銀行和巴西商界簽訂相關融資協議，為巴西進口美國商品與服務提供貸款、擔保及保險，總值10億美元。

巴西仍未針對是否容許華為參與當地的5G建設作出最後決定。美國政府官員認為，巴西也關注國家安全問題。

另外，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）於美東時間20日在華盛頓出席商會活動時表示，希望巴西政府關注中國在當地的擴張情況。出席同一場合的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也提醒巴西密切關注中國的活動。

(工商 )