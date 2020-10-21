法國周二再次報出超過兩萬人的單日確診數，來到2萬468人，高於周一的1萬3243人。

在上周，法國有五天單日確診突破兩萬人，兩天超過3萬人。目前累計確診數為93萬745人，如果情勢未改變，本周可能突破百萬人。

法國健康部周二新報262名死亡人數，累計死亡人數來到3萬3885人。民眾因新冠病毒而入住醫院的單日新增人數增加797人，來到1萬2458人。

另外英國首相強生(Johnson)周二稍晚表示，將對英國北方的大曼徹斯特地區(Greater Manchester region)實施更嚴格的封鎖限制，儘管他與當地首長未能達成金援協議。

強生表示，「今天晚上，從我們剛剛看到的數據，我可以宣布大曼徹斯特地區進入非常高的警示水準」，強生指出，新限制將在周五生效。

英國周二新報2萬1331名單日確診人數，高於前一日的1萬8804人。

(時報資訊)