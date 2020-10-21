南韓記憶體大廠SK海力士宣布將收購英特爾（Intel）NAND記憶體及儲存事業，市場預期後段封測訂單拉回自製可能性大增，身為英特爾主要後段封測夥伴的記憶體封測廠力成(6239)，未來營運恐面臨委外封測訂單減少壓力。

受此利空因素影響，力成昨（20）日股價挫跌3.39％至85.6元，今（21）日續開低走跌2.34％至83.6元，創8月底以來2個月波段低點，早盤維持逾1.5％跌幅，在封測族群中表現最疲弱。三大法人近日持續偏空操作，迄今連7日賣超合計達1萬919張。

SK海力士20日宣布將斥資90億美元，收購英特爾NAND記憶體與固態硬碟（SSD）儲存事業，以及位於中國大連專門製造3D NAND Flash的Fab68廠房，SK海力士將依規定向中、美、韓等國政府機關申請許可，預計在明年底前完成收購。

力成為英特爾主要後段封測合作夥伴，由於韓廠後段封測多以內部自製為主，海力士完成收購後將封測訂單轉為自製可能性大增，市場預期將使力成面臨封測訂單減少衝擊，勢必需要一段時間調整，影響未來營運成長動能前景。

對此，力成表示不評論特定廠商或客戶，且收購初期以SSD為主，目前不影響短期營運，長期將視情況持續調整。投顧法人指出，英特爾封測訂單約貢獻力成1成營收，以台灣廠區為主要基地，預期經營團隊將在22日法說會中對外統一說明。

根據力成法說會揭露的各產品營收貢獻占比，2020年上半年以Flash占約39％最高、邏輯占26％居次、DRAM約23％，系統級封裝與模組（SiP/Module）約13％。投顧法人指出，力成Flash及SiP/Module業務承接英特爾SSD封測訂單，包括晶粒封測及SSD SiP。

投顧法人表示，力成近年營運成長動能除了來自NAND Flash及DRAM封測業務成長外，主要受惠東芝（TOSHIBA）切入企業SSD市場帶動，使SiP/Module產能一路擴增、墊高基期，致使今年各季營收年增率逐步縮減。

力成9月自結合併營收63.12億元，月增0.16％、年增4.8％，續創同期新高。合計第三季合併營收189.35億元，季減2.44％、年增6.95％，仍創同期新高、並創歷史第3高。累計前三季合併營收571.57億元、年增21.05％，續創同期新高。

投顧法人認為，力成9月第三季合併營收表現略優於預期，預估獲利「雙降」幅度將優於先前預期，全年營收及獲利仍可望創高。不過，下半年營運旺季不旺、營收成長動能逐步收斂，預期第四季營收年增率將接近持平。

展望明年，投顧法人預期DRAM報價止跌有望，但NAND Flash價格跌勢尚未趨緩，力成由於比較基期高，明年上半年營收年增率可能由正轉負，整體業務發展動能仍待法說會更新，故維持中立評等、目標價113元不變。

(時報資訊)