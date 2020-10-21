海力士擬砸90億美元收購英特爾NAND Flash記憶體與儲存事業，法人預期該併購案將讓產業秩序及報價好轉，看好威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5289)、群聯(8299)等模組廠受惠最大，惟今日多頭並未表態，相關個股跌多漲少，其中，宜鼎開高走高逾2.5%、躍過月線，表現最為強勁，威剛、十銓、群聯等則開高後震盪壓低，表現不若大盤。

宜鼎昨宣布結盟華碩(2357)推出遠端管理解決方案，搶攻智慧物聯網市場，惟逢大盤壓低走弱，加上內外資不同調，股價回測5日線收黑，今早在產業面消息添利下，人氣升溫，股價開高走高躍過月線，盤中最高來到156元，領漲模組族群。宜鼎昨宣布結盟華碩推出遠端管理解決方案，透過與雙方合作，華碩PE200U產品系列已逐步導入北美、中國、歐洲等地市場，並針對機器視覺相關領域，如道路車流、環境偵測與工廠的瑕疵檢測等進行推廣，對宜鼎搶攻智慧物聯網市場有正面幫助。

SK海力士昨宣布以90億美元收購英特爾NAND Flash記憶體與儲存事業。集邦科技指出，此合併案可助SK海力士在企業級固態硬碟(SSD)領域發揮綜效，並開啟NAND Flash產業整併序幕。由於近期NAND Flash現貨價維持漲勢，法人預期該併購案將讓產業秩序及報價好轉，後市值得觀察。

(時報資訊)