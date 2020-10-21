捷運紅線延伸林園傳出要在小港下車，改換「輕軌」車廂，對於不能「一車到底」，高雄巿議員王耀裕21日在議會大罵「太白痴」。捷運局長吳義隆雖然澄清不是輕軌，而是中運量，但王耀裕仍回批，是在「騙林園人」。

王耀裕指出，捷運紅線延伸林園，只要同一系統、同一軌道，在小港就有主機廠，如果要用輕軌，還得在林園重新找地蓋機場，建議使用重運量車廂，一車到底就好，何必換車廂，也不用花大錢，還要在林園找地蓋機廠。

吳義隆表示，一車到底財政不可行，因為交通部對於捷運延伸林園線相關評估，已有全國一致性，現階段是林園唯一有捷運的契機，如果錯過，未來不一定有，因此中運量規畫，既可滿足中央規定，也可以滿足林園人需要。

高巿府捷運局長吳義隆21日在議會答詢。（曹明正攝）

雖然吳義隆舉例，如果不換車，等於重運量車廂，從小港開到林園還要等人數湊滿，反而慢，不如改換中運量車廂。不過王耀裕仍炮轟，台北文湖線都後悔了，現在怎麼認為林園人都不生小孩、人口不增加？不要再騙。

高雄捷運路網爭議不斷，除了林園延伸線引發不滿，巿議員宋立彬、劉德林、黃紹庭、李雅靜、童燕珍、陳玫娟等人也針對捷運路竹延伸線、輕軌二階提出問題，藍營質疑基隆捷運都過了，高雄為什麼還要堅持用輕軌。

(中時 )