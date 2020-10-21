◎國泰全球大裁員 台灣初估影響40人

新冠肺炎疫情重創航空業！據港媒報導，國泰航空擬大幅裁減6000人，其中有5000多人為香港籍員工，當中9成為機艙服務員，據了解，台灣分公司初步擬裁撤40人，未達大量解僱通報門檻，預計稍晚會對外說明。

◎全球確診數將破4200萬 專家估疫情明年2月才會受控

新冠肺炎疫情延燒，全球確診數目前已突破4000萬人，預計到了10月25日，全球將有4236萬人確診，115萬人死亡。專家預估，全球疫情預計要等到明年2月才會受到較好的控制，美國、歐洲、印度的疫情進展將是關鍵因素。

◎未上繳代銷口罩費用33萬 花蓮一藥局遭查封動産

新冠肺炎疫情吃緊，健保局委請特約藥局代販售實名制口罩，花蓮卻有一間藥局未上繳銷售費用33萬元給國庫，遭衛生福利部食品藥物管理署移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，執行官昨到藥局進行查扣，先扣得現場健保食品47項，藥局負責人請求在下月辦理分期付款，清償欠款，此案也是花東地區藥局因欠繳代售防疫口罩費用遭移送執行首宗案例。

◎北市3醫院細菌超標 北醫又上榜

為確保就診民眾與醫護人員健康，北市環保局針對公告列管23處醫療機構進行室內空氣品質專案稽查，並發現台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區及北市立聯合醫院陽明院區，空氣品質因細菌濃度超過管制標準不合格，若11月16日前未能改善，環局將開罰5萬到25萬元。

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(中時新聞網)