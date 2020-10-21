總部位於瑞士WEF(World Economic Forum，世界經濟論壇)指出，除疫情外，某些職業人口可能會因為科技與自動化發展面臨雙重打擊，預期到2025年會有8500萬工作機會消失，其中傳統上認為是高薪「三師」之一會計師也赫然在列。

WEF在報告中評估5年後會人力會被機器取代的行業包括會計師與簿記人員、審計師、資料輸入員、行政與執行秘書、裝配線工人、行政人員、客戶服務人員、維修技師、物料紀錄與倉儲管理人員等。

不過WEF也強調，在這些行業工作機會消失同時，其實也有9700萬工作機會被創造出來，就業市場整體仍是成長，只是成長的行業反映在數據分析師或數據科學家、大數據專家、人工智慧與物聯網專家、數位營銷、自動化專家、資訊安全、軟體與應用程式開發人員等。

該報告稱疫情導致經濟緊縮，重創旅遊與藝術、演藝等產業，數以百萬計的工作機會也被改成遠端處理，而許多公司都在謀求用新的自動化技術來取代傳統人力，許多產業勞工正承受加倍困境。

WEF常務理事札西迪(Saadia Zahidi)表示，就業機會創造速度仍超越流失速度，只是由於疫情和產業轉型，就業機會創造速度減慢，但要達成就業機會成長必須企業、政府、勞工3方面都付出努力，尤其雇主必須提供技能培訓與升級，2025年才能創造出他們所預期的9700萬工作機會，並在人、機之間平均分配工作。

(中時新聞網)