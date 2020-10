View this post on Instagram

致 各位親愛的姐寶 姐 今年不唱跨年了! 非常難的決定 你們ㄧ直敲碗期待著⋯ ㄧ直猜著繼去年的巨大恐龍後今年姐要推什麼道具上舞台⋯ 姐給你們更大的驚喜! 2021.1.16台北小巨蛋見🤣 #謝金燕2021Turn口罩世界巡迴演唱會 #台北小巨蛋 #10/30中午12點全台開賣 #Turn口罩 Music video coming soon......... #謝金燕 #jeanniehsieh