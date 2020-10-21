「姐姐」謝金燕是著名的台語電音女神，最讓外界熟知的是謝金燕往年在跨年晚會上，不畏寒風，以火辣造型、搭配酷炫道具演出，不過謝金燕稍早則在網上震撼發文：「姐 今年不唱跨年了！」不過下秒她也宣布「姐給你們更大的驚喜！」原來，謝金燕明年1月要唱進小巨蛋。

謝金燕造型百變，在往年的跨年晚會上的表演總是讓外界驚艷。（圖／本報系資料照片）

造型百變的謝金燕善於炒熱氣氛，每年在跨年晚會上賣力載歌載舞，謝金燕總是不畏寒風、大秀性感身材，搭配謝金燕精心設計的大型道具，也讓謝金燕的演出都成為跨年「嬌」點。

謝金燕稍早則在網上震撼發文：「姐 今年不唱跨年了！」她表示這是很艱難的決定「你們一直敲碗期待著...一直猜著繼去年的巨大恐龍後今年姐要推什麼道具上舞台...」，不過謝金燕下秒也開心宣布：「姐給你們更大的驚喜！」原來謝金燕明年1月將在小巨蛋開演唱會。

而在謝金燕PO出的宣傳海報中，只見她頂著煙燻妝與酷帥側邊齊瀏海，更吸睛的是，謝金燕身前擺著胸器道具，讓她看起來宛如是裸著上身，網友也驚呼：「姐姐總是令人驚艷」、「這圖太另類了」、「海報猛」，有人留言「想知道姐的咪咪有那麼大嗎」，還釣出謝金燕貼出哭笑不得的貼圖回應：「沒有」。

(中時新聞網)