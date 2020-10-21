大陸發改委前副主任彭森21日指出，受到新冠肺炎疫情影響，2020年經濟增速可能還會進一步回落。在「十四五」時期，經過努力，大陸完全有可能把經濟增速保持在5％至6％的區間，在不過分計較經濟增長速度的同時，保持高品質發展、實現國家總體目標。

彭森在21世紀經濟報導21日刊登的專訪中指出，十四五是很關鍵的階段，無論是改革還是發展都將再上一個台階。針對目前海內外形勢，中央提出「雙循環」新發展格局，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，將很好地體現在十四五規劃中。

彭森表示，大家總是以GDP的增長來論英雄，十四五規劃可能會很好地解決這個問題。

路透報導，中共中央政治局決定，中共第十九屆中央委員會第五次全體會議將於10月26日至29日在北京召開。會議並研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標重大問題，決定根據會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆五中全會審議。

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