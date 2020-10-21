櫃買中心21日指出，上櫃債券ETF由2017年初推出以來，發行規模呈現跳躍成長，截至2020年10月20日，櫃買中心債券ETF規模達458.03億美元（約新台幣1.32兆元），在亞太地區各主要證券交易所中，居排名第一，遙遙領先亞太地區各大證券交易所（二至五名澳洲、韓國、香港、印度等交易所債券ETF規模各為81.55億美元、76.40億美元、61.49億美元、37.06億美元），在世界各主要證券交易所中，排名第七名。

櫃買中心指出，債券ETF投資人散眾化顯現成效，截至10月20日止，上櫃債券ETF累計投資人數突破5.5萬人，達55,660人（2019年底為40,883人），2020年共計新增14,777人，其中99.3％為自然人，各類投資人買賣金額以自然人成長最快，截至10月20日止，自然人買買金額達643.93億元，較2019年同期238.85億元成長近兩倍。

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