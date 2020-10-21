大同（2371）今（21）日上午9時準時舉行股東臨時會，重新改選9席董事。電子投票部分已於10月6~18日提前完成，市場派提名候選人共得32.51％領先，其中又以三圓建設董事長王光祥推薦獨董的律師李勝琛2,181,367,744股數居冠，電子投票股數占今天出席股數為41.83％。

上午11時許大會公布計票結果，9席董事席次中，市場派提名候選人當選7人，公司派提名當選人2人。其中，一般董事席次當選人中以市場派股東王光祥得票數居冠，公司派則由林郭文艷拿下1席。獨立董事候選人中，則以公司派提名候選人王金來得票數最高、奪得１席，市場派則拿下2席獨董，由李勝琛、龔鍾嶸當選。

大同股臨會公布最新當選董事名單。（攝影∕王永泰）

稍後，即有股東當場強烈質疑，以法院判決結果主張「召集人新大同、大同的股東涉及違法陸資，今天選舉無效」。

大同股臨會現場改選董事選舉時，同步公布電子投票選舉結果。電子投票約41.83％，其中大同公司派得票率9.32％，市場派得票率32.51％。

大同10/21股臨會公布的電子投票得票數結果。（攝影∕王永泰）

大同10/21股臨會公布的電子投票得票數。（攝影∕王永泰）

目前公司派提名6席董事候選人，為林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文，及3席獨董候選人劉宗德、謝穎昇、王金來。市場派提名6席董事候選人為林文淵、王光祥、葉曉甄、郭添輝、陳柏元、林宏信，以及3席獨董候選人為李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。

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(中時新聞網)