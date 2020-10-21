雖然新冠疫苗還未正式上市，但自今年7月22日起，大陸已啟動新冠疫苗的緊急使用。浙江紹興昨天發佈秋冬季新冠疫苗緊急接種須知，同時開放疫苗接種預約登記網路平台，成為大陸目前唯一推進新冠疫苗緊急接種的省份。

紹興市10月20日發佈秋冬季新冠疫苗緊急接種須知，接種分為2劑次，間隔14至28天，年齡範圍限定在18至59歲。疫苗每支人民幣200元，2劑次共人民幣400元。另收取接種服務費每劑次28元。

疫苗緊急接種對象分為重點保障對象（醫務人員、衛生防疫人員等）、重點推薦對象（公共場所服務人員等）和一般對象（自願接種的其他人群）。在此之前，嘉興、義烏等地已經啟動了緊急接種。

義烏採取「現場排隊、先到先打」的方式，非本地戶籍以及非常住居民也可進行接種。據陸媒報導，一小時內大約有20人前來接種，多數是有出國打算的人士。而在嘉興，市民可以向預防接種門診預約，但何時接種目前尚無時間表。

浙江省這次緊急接種使用的新冠疫苗，來自北京科興中維生物技術有限公司，由省級部門統一征訂，逐級分發至定點接種單位。據大陸國家衛健委透露，目前緊急使用的新冠疫苗都進行了嚴格的專家論證，並優選已完成1、2期實驗且取得非常好安全和免疫指標的疫苗。

(中時 )