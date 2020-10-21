台北市一名清潔工今年１月在工作地點，從背後環抱另一名清潔工女同事，觸碰其腹部、臀部和私密部位，雖然女同事事後坦承有跟對方說「讓大哥抱一下」，但過多的肢體接觸仍讓她感到不舒服，而男清潔工則解釋觸摸只是在表達謝意，沒有騷擾意圖，法院最後判男清潔工有罪，裁罰６萬元。

男清潔工當天結束完工作後到地下一樓遇到女同事，趁著對方背對他打開櫃子時，直接環抱女同事，甚至以雙手觸摸臀部、大腿和私密處等部位。女方雖然事後有坦承曾向對方說「謝謝，讓大哥抱一下」但沒想到會被觸摸其他部位，讓她嚇得直接報警提告。

男清潔工則解釋，因為對方幫他完成清潔工作，他是向對方表達感謝，並沒有意圖騷擾。不過法院在勘驗現場監視器時發現，男子在環抱女子並觸摸其他部位時，女子身體瞬間往上抖動，並向左側移動而離開，代表她確實受到驚嚇，法院認為腹部及臀部並非在一般正常社交禮儀下所需要觸摸的身體部位，表達感謝也不需要觸摸其部位，因此認定該男有罪。

台北地院最終依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)