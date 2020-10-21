2020全民運動會近日展開，台南市傳出多項佳績，滑輪溜冰已拿下1金3銀4銅，民俗體育跳繩奪下1金1銀，而女子健美比基尼組第一級蔡梅芳則為南市再奪一面金牌。另外，男子組國術北拳何宗泓、男子組水上救生12.5公尺拋繩救生陳壬薰則各取得銀牌。

台南市體育處表示，蔡梅芳從小熱愛運動，因緣際會至本市健力委員會運動，開始與健力運動接觸，後來因體重減重、減脂，才意外踏上健美女子比基尼比賽之途。體育處說，期間蔡梅芳曾接受國家級健美選手如蘇正吉、鞏昱昭、李佾明、侯妤慈、劉福德等人指導，並於台灣重要賽事嶄露頭角，也曾榮獲總統盃及大專盃冠軍。

健美委員會總幹事葉聰信表示，蔡梅芳選手憑藉身材比例架構佳，肌肉緊實有緻，及自信陽光笑容，在激烈比賽中脫穎而出。蔡梅芳則表示，入選集訓以來感謝南市府及南市體育總會的全力協助，讓選手備賽無後顧之憂，也會持續努力，希望在各項賽事中為台南爭光。

另，台南市代表隊健力國手吳宜衡19日也在男子健力74公斤量級拿下銀牌，更以320.5公斤突破全國紀錄（原紀錄318公斤）及大會紀錄（原紀錄313.5公斤），為台南爭取榮譽。

體育處表示，健力國手吳宜衡首次參加全民運硬舉項目，便一舉打破大會與全國紀錄，締造全台新紀錄320.5公斤，為台南市奪下男子74公斤級銀牌。

吳宜衡說，參加健力比賽的時間雖然只有3年左右，但是從大學時代就開始接觸重量訓練，後來轉向健力運動發展。訓練期間最大的樂趣，是能跟志同道和的夥伴共同為目標努力奮鬥，這次在挑戰74公斤級硬舉項目時，只有想著扛起的不只是重量，還包括個人榮耀與團隊精神，果然一舉成功。

此外，太極拳推手項目也奪得2金、3銀、2銅成績，男子組第三級楊承勳、第六級黃啟華勇奪2面金牌。男子組第七級黃文和、第一級李致穎以及女子組第二級黃涵怡摘下銀牌。

楊承勳稱，自己從小很頑皮，在一次因緣際會下，拿到了太極拳推手招生表，沒想到一練就愛上這項運動，並培養出靜心專注的定力，改變一生。楊承勳也感謝林炎秋教練的一路指導與陪伴，付出的精神與時間，是無法用簡單的言語形容，一同締造全民運動6連霸紀錄，並稱往後更不能鬆懈，希望持續創造南市梅花武館最高榮譽。

體育處表示，同樣來自南市梅花武館的黃啟華，在技術、肌耐力、選手心理素質等都做足功課，充滿信心代表出戰，每次出賽即時調正戰術及心態，發揮實力。黃啟華坦言，奪得金牌深感榮幸，也感謝南市府、教練及各師兄弟妹全程互相照護幫忙，發揮團隊精神，順利完成奪冠任務。

體育處統計，截至19日，南市已拿下了9金13銀13銅，共計35面獎牌，全民運接下來尚有3天賽事，請大家一起為南市選手加油打氣。

(中時 )