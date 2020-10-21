進入適宜旅遊的秋日，不少森林系文青趁機前往公園郊遊、山上踏青。2020台北國際旅展將於10月30日登場，已3度蟬聯《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅，即日起至11月15日官網開放搶先購，主打「餐券」更推出線上獨家限時優惠，The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」每張優惠價940元（5折），較旅展現場享有更低的優惠折數，同時也降低套裝張數門檻，買4張享有3600元的超殺優惠（48折），祭出旅展最低48折的現場優惠，並以單張餐券銷售方式、享受消費彈性，且不受人數限制。

旅展主打「餐券」，將The Chapter Café及In Between之間餐廳的3款人氣餐點，首推每張990元的The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」（53折），可任選精彩海陸風味主餐，一次購買10張可享旅展限定48折優惠；美食饕客大推的In Between之間餐廳則推出「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」，每張1700元的獨家回饋（57折）以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」每張2000元的旅展優惠價（6折）。

旅展現場任選10張In Between之間餐廳餐券即贈雅緻客房住宿券乙張。（eslite hotel誠品行旅提供）

In Between之間餐廳「波士頓活龍蝦午晚間套餐」。（eslite hotel誠品行旅提供）

展場限定獨家的滿額禮，除了當日單筆消費滿4500元贈送「炙燒和牛頰牛肉麵」乙組之外（價值350元／限量200組），任選10張In Between之間餐廳餐券，即贈「雅緻客房住宿券」乙張（價值2萬196元／限量50組），享美食亦可Check-in松菸文化園區的自然人文景觀。

近期推出全新「誠品人APP」及會員制度，串連誠品人會員機制，凡誠品金卡或黑卡會員於旅展現場當日單筆消費滿1萬元即可獲得加碼禮「The Chapter Café無國界饗樂單人套餐券」乙張（價值1870元／限量100組）。

The Chapter Café「無國界饗樂單人套餐券」單張990元，可任選精彩海陸風味主餐。（eslite hotel誠品行旅提供）

旅展現場單筆消費達4500元即贈「炙燒和牛頰牛肉麵」。（eslite hotel誠品行旅提供）

(中時 )