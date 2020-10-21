嘉義縣新港奉天宮董事會2年前決議，自2019年起調漲香客大樓店鋪租金，因現有承租人當年一次就繳了15年租金，期限未到不同意調漲，奉天宮提起訴訟，法官認為調漲有理，判決租金自明年1月1日起調整。

新港奉天宮主張，香客大樓一樓店鋪從民國60年代就出租給承租人，當初是以60年代約定的稻穀數量換算金額作為租金，但40多年沒漲過，因物價波動，香客大樓店舖價值已大幅升漲，對比周邊房屋租金行情明顯過低。

廟方甚至說，因香客大樓店舖租金問題，部分信徒質疑廟方有對承租人輸送不當利益之嫌，所以董事會在2018年7月5日決議自2019年1月起將香客大樓各店鋪租金之每月租金調漲為「以83年後每月稻穀租金乘以每台斤15.6元（民國107年公告穀價）乘以1.2計算」，因承租人至今未依廟方調整後金額繳納租金，廟方遂依民法442 條規定提出民事訴訟。

但承租人主張，當年奉天宮為籌建香客大樓資金不夠，故張貼出租辦法公告，讓民眾去投標，而香客大樓店鋪共16間，一樓店鋪投標條件為每間要一次繳足15年租金，該金額占總香客大樓建築金額3分之1，當年被告或被告之前手為了地方媽祖婆，才願意一次付高額租金，否則以民國68年間所繳納一次15年租金，可買當地5樓透天房地一間半。

再者，租賃契約書除約定租金外，另約定承租人負擔出租人原應負擔稅捐及費用，承租人認為，代繳納稅捐及費用，亦屬租金一部分，並無調整租金之必要。

法院委託不動產估價公司鑑定建物地價，發現香客大樓自民國83年至108年，平均漲幅達41.2％，認為所調漲租金尚屬合理，但因承租人已將店鋪租金繳納至2020年12月31日，因此裁定香客大樓店鋪租金，自2021年1月1日起調整，可再上訴。

(中時 )