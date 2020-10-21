華航集團自11月起增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每周共12班往返香港，華航並貼心為旅客推出「尊爵Flex」票價產品，凡購買台灣出發之港線機票，旅客可依旅行需求，返程航班可自由選擇桃園、台中、高雄，免改票互搭，讓行程組合更彈性便利，為疫情期間全台唯一提供港線至桃園、台中、高雄三點都可通，減少旅客往返舟車勞頓。

華航集團台北（桃園）-香港CI909／CI901增為每周四班，新增台中-香港AE1817／AE1820每周一班，高雄出發航班則自10/19起每周飛航一班。華航持續配合各國邊境限制及防疫政策，檢視旅運需求調整航班。詳細航班資訊可透過華航官網及Mobile APP查詢：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=39401-7030

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