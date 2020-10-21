代理摩斯漢堡的安心(1259)今年不畏疫情積極展店，續朝全台店數達300家目標邁進。因應展店人力需求，將在11月於大台北地區擴大舉辦6場招募場次，預計釋出百位職缺、且對象年齡不限，歡迎社會新鮮人、二度就業、中高齡等有志人才加入。

安心1991年將摩斯漢堡引進台灣，目前為全台第二大速食連鎖業者。雖然今年受新冠肺炎疫情影響，許多餐飲業者暫緩展店步調，安心仍維持積極展店，目前全台總店數達283家、較去年底275家淨增6家。

因應展店人力需求，安心將在11月6、11、14、20、26、28日合計舉辦6場人才招募，進行公司職務說明及面試，預計釋出百位職缺，意者可上網填妥報名表並前往招募地點面試，強力募集有志人士挑戰北部工作機會。

安心表示，將招募有想法、喜愛接觸人群、具服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業努力發展的夥伴。摩斯漢堡全台店鋪多，上班地點選擇也多，對於有夢想至台北就業發展者，摩斯將提供員工宿舍，讓有意願北上任職的員工安心就業、挑戰高薪。

同時，安心此次招募對象年齡不限，歡迎餐飲從業人員、社會新鮮人、轉職者、二度就業、學生、中高齡、身心障礙等把握機會，公司將視同正式人員循序漸進培育，工作表現佳除可隨時轉任正職，還可獲得轉任獎金。

安心指出，摩斯漢堡唯才是用，對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列職前實作訓練與職務輪調，提供完整升遷計畫，表現優異者有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業或台北總公司任職，期許培養出優秀的經營管理人才。

(時報資訊)