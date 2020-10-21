美股三大指數隔夜全面收紅，也拉抬韓國KOSPI指數早盤表現。大盤開高後便震盪上攻。開盤後約莫1小時，KOSPI被壓回至平盤附近，但逢低買盤進場撿便宜，指數又被拉高。中午前，韓股幾乎都在平盤以上震盪。目前KOSPI指數為2366.56點，小漲8.15點，漲幅0.35%。

雖然美國另輪新冠紓困方案還躺在國會，能不能在美國總統大選之前過關，還是個未知數，但樂觀投資人看好隔夜美股表現，主要指數全面走高，韓股目前雖還是上漲格局，但大型權值股卻表現不一。

其中，三星電子上漲0.33%，第二大晶片製造商SK Hynix則下跌1.29%。三星生物製藥小漲0.15%，至於目前飽受火燒車召回之苦的現代汽車，因市場擔心其第3季財報，可能因為瑕疵車後續處理費用過於龐大，進而侵蝕獲利表現，故市場出現拋售情形，股價一度下跌1.2%。入口網站雙雄Naver與Kakao股價雙雙上漲，漲幅分別為2.41%與0.85%。

匯率方面，目前1美元可兌換1133.55韓元，韓元升5.85元。

(時報資訊)