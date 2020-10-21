作為日本國寶等級的動漫《新世紀福音戰士》至今仍被奉為經典，而適逢今年為發行 25 週年慶，除了宣布將於 12 月重新上映過去的三部劇場版《序》、《破》及《Q》，於此同時，全新劇場版亦藉由第三波官方預告，確認將於明年1月正式上映。

釋出之預告除了可以發現零號機及八號機的特殊裝備，而作為主角駕駛員的凌波零及明日香，更著用了全新的白色戰鬥服，藉由嶄新的動畫技術呈現出的戰鬥場景，已令全球粉絲熱血沸騰，雖尚未有更多釋出情報，就請一起期待明年進戲院觀賞吧。

由第三波釋出預告來看仍充滿強烈的末世元素（圖 / 擷取自官方預告）

(中時新聞網)