作為日本國寶等級的動漫《新世紀福音戰士》至今仍被奉為經典，而適逢今年為發行 25 週年慶，除了宣布將於 12 月重新上映過去的三部劇場版《序》、《破》及《Q》，於此同時，全新劇場版亦藉由第三波官方預告，確認將於明年1月正式上映。
釋出之預告除了可以發現零號機及八號機的特殊裝備，而作為主角駕駛員的凌波零及明日香，更著用了全新的白色戰鬥服，藉由嶄新的動畫技術呈現出的戰鬥場景，已令全球粉絲熱血沸騰，雖尚未有更多釋出情報，就請一起期待明年進戲院觀賞吧。
(中時新聞網)
作為日本國寶等級的動漫《新世紀福音戰士》至今仍被奉為經典，而適逢今年為發行 25 週年慶，除了宣布將於 12 月重新上映過去的三部劇場版《序》、《破》及《Q》，於此同時，全新劇場版亦藉由第三波官方預告，確認將於明年1月正式上映。
釋出之預告除了可以發現零號機及八號機的特殊裝備，而作為主角駕駛員的凌波零及明日香，更著用了全新的白色戰鬥服，藉由嶄新的動畫技術呈現出的戰鬥場景，已令全球粉絲熱血沸騰，雖尚未有更多釋出情報，就請一起期待明年進戲院觀賞吧。
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