南韓韓聯社引述美媒報導，美國國務院針對使用華為公司設備的南韓企業提出「法律風險」說法，要韓企深思熟慮，進一步加大施壓力度。大陸環球網21日報導質疑，為讓南韓排除華為，美國又加碼施壓？

報導稱，被問及「是否針對使用華為設備的LG U＋公司，向韓方表達擔憂」的問題時，美國國務院發言人辦公室相關人士一邊表示民間企業會自行決定，一邊又聲稱，美方一直敦促，在所有5G網路構建中，要「對可能包括不可信賴的供應商問題深思熟慮」。

報導提到，美方在14日舉行的韓美高層經濟協議會上也曾要求南韓「排除華為」，而南韓則對此反覆表明「由民間企業決定」的立場。

針對韓方的這一表態，美國國務院相關人士聲稱，在「與華為進行交易時，衡量其信譽和潛在的法律風險符合所有公司利益」，並進一步發表不利華為的言論。該人士還繼續向南韓施壓，要後者加入「清潔網路」計畫。

大陸環球網報導，針對美國大肆鼓吹「清潔網路」計畫，企圖藉此打壓中國大陸高科技企業的做法，中國大陸外交部發言人趙立堅20日曾表示，美國所謂「清潔網路」是歧視性、排他性和政治化的「骯髒網路」，不得人心。這個「骯髒網路」是「竊聽網路」、「壟斷網路」、也是「意識形態網路」。所謂「清潔網路」是假，推行科技「冷戰」和國別歧視是真。

趙立堅強調，很多國家都對美國所謂「清潔網路」不感興趣，甚至十分反感。「我們相信，大多數國家都會堅持獨立自主，作出獨立判斷，對美國「骯髒網路」說不，為各國企業提供公平、公正、開放、非歧視性的5G營商環境。」

(中時 )