彰化縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，舉辦線西、伸港、和美3鄉鎮癌篩，2萬689人次參與篩檢，檢出920多人異常，沿海鄉鎮罹癌比例偏高，中火回饋癌症篩檢，明年將擴及沿海所有鄉鎮，將鹿港、福興、芳苑、大城等沿海鄉鎮都一併納入。縣長王惠美呼籲鄉親不要害怕篩檢，即早發現即早治療。

彰縣府21日舉辦，舉辦線西、伸港、和美3鄉鎮「癌症篩檢顧健康、好康攏來領回去」抽獎活動，包含雙門冰箱、電視、平板電腦等逾1200獎項，上午在律師見證下，全部於縣府中庭現場由縣長王惠美、線西鄉長蘇韋峻、縣議員柯振杯、王國忠等人公開抽出，並現場直播。

王惠美表示，癌症已經連續38年蟬聯國人死因首位，健保支出超過9百億元，希望透過早期發現早期治療達到預防的效果，因為臺中火力發電廠的關係導致沿海地區民眾罹患癌症的比例偏高，縣政府運用中火回饋金，於線西鄉、伸港鄉、和美鎮等舉辦癌症篩檢，只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮劵外，更能參加1200多項的當地農特產品及神秘家電大獎抽獎活動。

彰化縣衛生局指出，今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但參與篩檢的人依舊非常踴躍，從1月1日至7月31日，參加子宮頸抹片檢查有8615人，乳房X光攝影檢查3589人，糞便潛血檢查6275人，口腔黏膜檢查2210人，總計達2萬689人次。

彰化縣衛生局表示，為了讓更多民眾能參與子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症篩檢，衛生局及衛生所不僅寄發篩檢通知，也利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查

，另外，每年都與縣內醫療院所配合，深入社區，在全縣26鄉鎮衛生所及社區舉辦設站篩檢活動，讓民眾能就近篩檢，就近享健康。

彰縣府21日舉辦，舉辦線西、伸港、和美3鄉鎮「癌症篩檢顧健康、好康攏來領回去」抽獎活動，包含雙門冰箱、電視、平板電腦等逾1200獎項。（吳敏菁攝）

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