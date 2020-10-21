包翠英17歲出道當模特兒，憑著靈動大眼和168公分的高挑身材獲得注目，跨足演員、歌手與主持人。她日前被媒體踢爆交往27年的男友暗自結婚生子，對此在節目揭露一切的來龍去脈。

包翠英表示自己出生在不幸福的家庭，對男人都沒什麼好感，造就不婚不生的價值觀，與男友在一起時也有表明。兩人交往期間分分合合好多次，每次在情淡時對方就會每天展開連環奪命call，她無奈地說：「我覺得我心太軟，如果我在最後一秒不要心軟，我們早就分手了。」

想不到男友2013年在泰國另結新歡，隔年3月登記結婚並與對方生下一子，最後離婚收場，包翠英完全被蒙在谷底，卻因為沒有婚姻關係被視為小三，對此她氣炸：「我是元配啊27年，我只差那張證書啊，所以我是受害者，我是無辜的！」

當主持人何篤霖問到她與男友現在的關係，包翠英懊惱地說：「就分不掉嘛！」她坦言內心很希望對方能找到一個可以照顧他的人，就會真心的獻上祝福，彼此不要再糾纏，「其實我也很痛苦！」但是兩人不但分不開，男友與前妻生的孩子還直接入住包翠英的家中，令何篤霖相當傻眼，包翠英解釋：「我覺得小孩是無辜的，壞的是男人。」透露孩子會叫她媽媽，互動關係十分良好，「所有人都認為他是我生的。」

根據《CTWANT》報導，人在泰國的男友前妻高珍娜希望能和親生兒子再見面，「大人的世界很複雜，但是小孩子是無辜的，真心祈求包小姐高抬貴手，讓無辜的小孩能有幸福的機會，也讓真正的媽媽能見上兒子一面。」

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(中時新聞網)