林子博發文。（圖／翻攝自林子博-我們這一家臉書）

49歲香港無綫前娛樂新聞主播林子博的妻子董燕君去年被診斷出得到惡性腫瘤（平滑肌肉瘤），且發現時已經是第4期，林子博後來月燒2萬港幣（約7萬台幣）買藥，全力救治愛妻。今(21日)他在臉書分享噩耗，宣布妻子走了，更說對不起岳父岳母，讓人看了十分心疼。

林子博1992年出道，曾在無綫娛樂新聞台擔任過粵語主播及外景記者，也演出過電影《烈火戰車》、《新警察故事》，也參與過周華健〈月滿〉MV，2003年他和董燕君結婚，陸續生下一女一子，去年9月董燕君罹患罕見疾病平滑肌肉瘤，後來又因電視台不續約，讓林子博經濟十分吃緊。

林子博曾透露想帶老婆接受「免疫細胞治療」，但無法支付龐大的醫療費，後來他在臉書發文徵求好心人募款幫忙，張衛健也幫忙轉發，除了圈內好友外，也有位太太因癌過世的網友發私訊敲林子博，透露因妻子過世，還留下一些標靶藥物，剛好和董燕君所服的藥物為同一種，願意免費贈送給林子博。

今林子博在臉書「林子博-我們這一家」透露妻子不敵病魔逝世，他自責說：「外父外母～請原諒我沒有好好照顧你們的女兒，你們已團聚了嗎？老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」令粉絲不捨安慰說：「你已經努力了」、「林太去了一個舒服的地方會一直眷顧你們」、「保重！撐住呀」、「愛過了也痛過了，林先生，要勇敢，要堅強 」。

(中時新聞網)