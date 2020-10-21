五穀雜糧保存錯會出事！毒物專家招名威在粉專分享，五穀雜糧營養保存錯，可能會變質或滋生黴菌，長期低劑量攝取黃麴黴素、橘黴素或赭麴毒素，可能讓腎臟病變、傷肝和影響消化系統，孕婦則會增加流產與畸胎風險。同時也透露保存小米、黃豆、紅豆與綠豆的正確方式。

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」上分享，五穀雜糧的保存方式很重要，做對了可以救命，真的不誇張！台灣比較潮濕，因此購買五榖雜糧後，若保存不慎可能會長蟲或是變質，甚至讓麴黴素、橘黴素、赭麴毒素滋生。

招名威表示，營養豐富的小米，其外殼對溫度、濕度和蟲霉有較強的抵抗力，但脫殼後會使小米失去保護層，而空氣的濕度易改變小米內部的水含量，若散失不易就會發霉，若加上高溫，內含的蛋白質和脂肪也會酸敗，因此建議放在陰涼通風之處保存。

招名威指出，儲存黃豆務必要「通風乾燥」，減少局部發熱、霉變的機率，若要長期保存須控制在12度以下，同時濕度在30%以下，比較不會滋生黴菌；至於紅豆和綠豆則較簡單，買回家後放冰箱冷凍，但時間最好別超過一周，因為可能會使其變色；建議儲存前可放到太陽下曝曬殺菌，再裝到乾淨乾燥的玻璃瓶中密封保存。

招名威也說，五穀雜糧營養成分高，但保存它們的確不容易，稍有不慎很有可能就變質或滋生黴菌，長期低劑量攝取這些黃麴黴素、橘黴素或赭麴毒素，恐導致腎臟病變、傷肝和影響消化系統，若孕婦攝取過量，會增加流產與畸胎風險。

(中時新聞網)