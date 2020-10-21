針對高雄市晚晴婦女協會涉薪資回扣一事，高雄市社工職業工會祕書長郭志南21日上午氣憤地到民進黨高雄市議員黃文益的辦公室嗆聲，要求好好處理晚晴欠薪、重視社工差點自殺，他離去時說：「綠色不是欺負社工的顏色！」

黃文益上午與晚晴協會前理事長沈玉玲舉行記者會，說明晚晴協會欠薪一事，在記者會的尾聲，郭志南到記者會場，提出日前在社會局，一名社工情緒崩潰，差點開窗輕生，所幸大家阻止他，才沒有發生憾事。

郭志南表示，晚晴婦女協會總幹事楊承恩至今還在說謊，說有與社工協商，你們21日舉行記者會是在做切割秀？他20日有與理事長通電話，告訴理事長，要幫忙這名社工。

黃文益回應，沒有人不幫忙社工，今天要釐清是誰的責任，理事長（沈玉玲）不是卸責，而是要說明原委，她不在現場，也願意出來處理。黃文益認為，該怎樣處理就怎樣處理，沈玉玲也覺得，不對的地方會接受民眾的指責與批評。

黃文益說，對於此事要依法處理，要求晚晴協會負責，請郭志南冷靜，不要把朋友當敵人。

沈玉玲表示，她當初並不知道晚晴協會要社工回捐薪水，她是在今年7月27日才知道這事情，當下就透過理監事的Line群組提出不支持回捐，並要求協會妥善處理。她已經於9月5日寫好辭呈，並於9月8日打給總督導告知要辭職。

社會局說，社會局已經要求機構，嚴禁要求社工捐款，並全數返還捐款，另外依委辦契約，通知衛福部，依照規定作懲處，以及通令社福單位，嚴禁單位要求員工捐款，善待社工。

高雄市議員黃捷也指出，近十年來，已經有超過20名社工被迫薪資回捐，總回捐金額超過百萬元。

(中時 )