據鳳凰衛視報導，即將在今年11月赴中國大陸就任日本駐華大使的垂秀夫，此前在日本東京接受了鳳凰的獨家專訪。垂秀夫表示，菅義偉新政權的對陸政策不會變，會繼承安倍時代的對

華政策。

對於日本方面如何評價陸日關係的現狀，垂秀夫表示，陸日應該建立穩定的兩國關係，這種關係不應該受到外部環境的影響、左右，外部環境不僅是指中美關係。中日之間的經濟、文化、人員往來，不應該有負面因素。

對陸美博弈下的日本對陸政策，垂秀夫說，日美關係是日本外交的基軸，但陸日需要建立穩定良好、有建設性的關係。陸日關係不應受到外部環境影響，對陸政策首要考慮的並不是美國的國家利益而是日本的國家利益。

垂秀夫表示，對日本的外交來說，跟美國的同盟關係可以說是一個最重要的基礎。同時，日本和中國是鄰國，一定要建立隨時可以溝通的關係，特別是包括首腦和高層往來、高層對話這些關係。

垂秀夫表示，日本的對華政策，首先要考慮的是日方的國家利益，並不是美國的國家利益。

(中時 )