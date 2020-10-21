百年大同經營權變天 獨董王金來得最高票 拿下董事會召集主導權

百年大同經營權變天，大同公司派21日股東臨時會改選，只拿下1席董事及1席獨董，大同現場投票大同提名獨董王金來得票權數達2,295,881,586權，取得董事會召集主導權。

此外，大同法務長趙安及職工福利委員會也先後對大同股臨會提出無效、異議。大同股東臨時會召集權人會議主席林宏信表示，大同股臨會以主管機構認定為主，會將股東發言，列入會議紀錄。

大同21日股東臨時會會場外戒備森嚴，大同法務長趙安有備而來，今日大同股東臨時會一開始，就向主席林宏信提出程序事項，優先處理，但未獲處理，等到改選後，大同臨時會臨時會職工福利委員會及多位小股東輪流發言，訴求都是欣同及新大同背後股東有違法陸資，導致選舉無效，認為今日股臨會召集違反法令及無效，提出異議。林宏信答覆，會將股東提異議內容，列入紀錄。

林宏信會後受訪指出，這場股東臨時會籌備及進行備感艱辛，今天派律師工作人員，協助股東投票。他奮鬥三年多，才選上大同董事。至於股東指控部分，欣同及新大同遭檢舉，經反覆查核三年，經濟部正式公文回覆給法院，禁得起考驗。

林宏信指出，依據公司法第203條規定，最高權數人召集董事會，改選董事長。

大同不認同對市場派召集今日股東臨時會，先後對行政院訴願委員會、高等行政法院、台北及士林地方法院先後提起訴願、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分，均遭駁回。大同為了取得董事會主導權，在獨董王金來電子投票拿下101,800,223張，現場配票大部分集中給王金來，選舉權數攀升至2,295,881,586權，居所有董事及獨董之冠，取得召開董事會選舉董事會話語權。

首度進入大同董事會的三圓建設董事長王光祥表示，預計下周三或四召開董事會，將支持林文淵出任大同董事長，向經濟部辦理董事變更登記。他稍早與王金來通過電話，提到依據規定要在7天召開董事會，王金來表達願意配合。

(工商 )