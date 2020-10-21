全球車燈製造領導廠商帝寶工業（6605）宣布攜手財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）共同成立ADB（Adaptive Driving Beam，自適應式智慧頭燈）聯盟，將共同開發ADB智慧車燈，為台灣車燈產業建立產業的新典範。

帝寶表示，公司注重研發與創新，長期以來與車輛中心有多項技術開發合作，雙方觀察到全球車燈技術日新月異。其中，適應式智慧頭燈（ADB）可確保駕駛夜晚開車時，車燈除了能照亮前方視野，並能透過車用攝影機，偵測對向來車與前方車輛，整合影像與光學空間座標。

此舉可控制新型LED矩陣式頭燈，產生自動避光功能，保護對向駛來的車輛或前方車輛的駕駛，不致受到眩光影響，而引發交通事故，儼然成為近年來車燈設計的主流。

因此，帝寶決定串聯車輛中心的技術與檢驗能量，成立ADB聯盟，搭配帝寶工業的研發與少量多樣的生產優勢，希望能夠打造出台灣智慧車燈產業鏈，為台灣車燈產業提升整體競爭力。

帝寶工業執行長許敘銘表示，公司每年投入營收金額5％進行創新開發，因此，擁有創新產品線，及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。隨車輛智慧化與安全性提升的科技日新月異，ADB智慧車燈亦成為未來車燈市場的主流趨勢。

為提升整體競爭力，帝寶決定攜手車輛中心一起投入ADB開發。過去車輛中心一直是帝寶在研發創新上的重要夥伴，未來我們也會攜手車輛中心，共同打造台灣智慧車燈產業鏈，為整體產業升級挹注全新動能。

車輛中心總經理王正健表示，車輛中心自成立以來，就是為台灣產業提供車輛研發創新與知識服務，此次攜手全球車燈領導製造商帝寶工業組成ADB聯盟，以台灣產業聚落完備的優勢打造完整的智慧車燈產業鏈，不僅將ADB影像與光學整合控制技術移轉給帝寶，還也會持續與帝寶進行技術研發合作，提升設計能量。

最重要的是，車輛中心會協助台灣產業媒合國產車廠採用意向，協助ADB聯盟成員都能將開發商品化，藉以提升競爭優勢。

展望未來，帝寶會持續與車輛中心密切合作，朝智慧車燈轉型之路邁進。而車輛中心也會集結國內其他廠商加入ADB聯盟，以團體作戰方式打智慧車燈國際盃，確保ADB技術成果能高度國產化，以優化台灣整體汽車產業競爭力。

(工商 )