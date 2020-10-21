11月漲健保費 醫：就是加稅！民：別漲我錢補你的漏洞【監督的力量】

中天新聞台換照案，通傳會(NCC)創首例要先辦聽證會，令外界質疑中天新聞是否將被關台。對此，耳鼻喉科醫師徐英碩在臉書吐心聲，他說，其實並不喜歡中天電視，可是「如果缺少了反對聲音可以發聲的管道，這個社會將會變成恐怖殘酷的一言堂。」

針對中天換照風波，徐英碩20日在臉書寫下，「其實我並不喜歡中天電視。畢竟經過了太陽花學運和韓國瑜，很難對這一家觀點和你這麼不一樣的媒體有好感。但是當我們用選票把民進黨拱上台之後，我們這些小老百姓是不是就可以安安穩穩過日子，努力賺錢拼經濟了呢？答案是：沒有！」

徐英碩以自費醫材上限政策為例，他說，「民進黨上台之後第一件對醫療行政最重要的政策，竟然不是簡化行政程序，讓世界上最先進的醫材能夠更容易進入台灣，提升台灣醫療品質和水準，而是對這些好不容易已經進來台灣的自費醫材進行上限管制，要把高價醫材趕出台灣，要讓台灣健保開辦以來，已經落後世界30年的醫療科技更加退步，圖利低價醫材廠商！」

感受深刻的徐英碩說，「我們健保費越繳越多，最後不是提昇醫療品質，而是像口罩一樣提高了用到黑心貨的風險，而醫材還不像口罩有國家隊，好東西沒的用就沒的用了！從自費醫材上限政策推行出來到現在就一直投書的我，深刻感受到，我們需要有多元化的媒體，去讓各種不一樣的觀點，有通暢的管道可以發聲。」

徐英碩直言，「如果缺少了反對聲音可以發聲的管道，這個社會將會變成恐怖殘酷的一言堂」、「我可以討厭你，但是我捍衛你說話的權利，這不是民主國家基本的素養嗎？不實造假的報導，可以處罰，可以罰錢，但是不能逼人家關門。否則更多真實的報導，尤其是反對監督政府的報導就無從出現，反對政府腦殘政策的聲音也無從發聲。」

(中時新聞網)