一名女網友分享哥哥日前至女友家拜訪，事前準備好女方父母指定的伴手禮，豈知，一見面便遭對方羞辱「我不會瞧不起你們窮」，讓她相當傻眼，而女方的家境曝光後，引來不少網友熱烈討論。

她於《爆怨2公社》以「真的很想抱怨一下」開頭指出，哥哥日前交了女友，幾日前也去女方家拜訪，但行前女方家長要求「指定」伴手禮才能見面，哥哥也照做了，沒想到見面的第一句話卻是：「我不會譙不起你們窮」，讓她相當傻眼，直呼不敢相信自己聽到了什麼。

她進一步指出哥哥女友的家是沒有電梯的老舊公寓，而父母都已退休，收入全靠女兒一個月3萬元薪水養全家，沒車又沒房什麼都沒有，「竟然嫌我們窮」？她不滿地反轟「你們聽到對方家長第一句話有什麼感想？」

貼文曝光後，不少網友都直呼太誇張，並認為「這樣敢娶嗎？以後麻煩事會很多，日子很難過」、「以後你哥就是提款機了」、「希望妳哥哥可以想清楚在決定」、「3萬養全家加租金？！這也太強了」；其中也有網友客觀地給予意見「看看另一半的價值觀再決定態度，如果另一半也是這麼想，那真的該放手了。」

(中時新聞網)