法國兩個團體周二指控，法國石油開發集團道爾達(Total)在烏干達的石油開發和營運活動因違反人權，已造成烏干達和坦桑尼亞超過十萬民民眾受到傷害。

名為「地球的朋友」以及「生存」的兩個團體正在法國法院要求道爾達揭露如何處理其(開採)活動的負面影響，一位不具名人士指出。

道爾達在一份聲明中反駁了侵犯人權的指控，表示公司的構想是儘可能減少對該地區居民的影響。聲明指出，沒有人因為缺乏適當的補償而離開家園；公司正在尋求引進臨時的支付系統，但因為新冠疫情而拖延了該計畫。

法國的活動團體以及烏干達的活動人士聲稱，道爾達未能適當地補償當地土地所有者，他們因為道爾達在烏干達Tilenga地區的計畫而受到影響，另外，環境的保護措施也相當不足。

法國法院此前曾裁定，他們無權對該案件作出判決。而活動團體對該判決提出上訴，判決將在下周決定。

(時報資訊)