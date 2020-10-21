為了將中國華為技術排除於巴西的5G市場之外，美國政府周二加強攻勢，華盛頓當局願意提供資金，讓巴西電信業者向華為的競爭對手採購設備。

在訪問巴西期間，美國國際開發金融公司（DFC）、美國進出口銀行與國家安全委員會官員向記者表示，可提供資金向其他公司採購設備。

美國代表團由國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）領隊，他在出席美國進出口銀行融資協議簽約前會見巴西總統波索納洛，該協議確定了包括5G電信在內的商業合作領域。

華府高層敦促巴西要小心注意中國在巴西的投資，以及北京透過銷售華為5G技術來擴大對這個拉美最大經濟體的影響力。

中國駐巴西大使館在推特上指控美方正試圖「壟斷」網路，但也表示中方相信大多數國家仍將保持獨立，並在5G方面做出自己的決定。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，周一與巴西達成的貿易協議，將為鋼鐵、乙醇與糖等項目的進一步協商鋪路，並在華盛頓開始反制中國在拉美地區的擴張之際，促進更多的美國投資。

巴西預計明年拍賣5G頻譜，許多巴西的電信業者早已是華為的客戶，且由於中國設備價格較為低廉，這些公司也希望能繼續向華為購買5G設備。

(時報資訊)