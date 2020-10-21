台灣每年吃掉大約1萬1500公噸的巧克力，市場產值近60億元台幣，宏亞(1236)看好此股「黑金商機」浪潮，旗下主打高品質、高純度的歐維氏ALWAYS品牌，推出兩款細緻醇粹、濃郁豐味的機能巧克力，預估新品上市可望帶動單一品牌目標市佔率，搶進塊狀巧克力前三名。

宏亞旗下主打高品質、高純度的歐維氏ALWAYS品牌，推出兩款細緻醇粹、濃郁豐味的機能巧克力，每條含850mg總多酚的72%醇黑巧克力、添加益生菌的43%牛奶巧克力。宏亞食品行銷經理施淳瑄說，近年觀察吃巧克力以女性居多，年齡層分布在30~39歲之間，她們追求質感、注重健康，我們便發揮食品創新技術優勢，凸顯巧克力原始風味，保留可可多酚成份，每吃一片黑巧克力，可以享受黑巧克力的濃郁又能吃進健康。

黑巧克力表面的「光滑度」、掰開的「脆度」、香氣的「濃度」都是評斷黑巧克力好壞的面向，滿足口腹之慾的同時，又能兼顧青春美麗、控制BMI值。根據研究調查顯示，黑巧克力能帶來滿足感、享受感、愉悅感，助於減輕現代人生活壓力。根據多項研究調查顯示，「巧克力其中成份之一的可可脂內含類黃酮素，是常見的可可多酚，能夠預防心血管疾病與抗氧化，每天吃一小片也能降血壓、降低壞膽固醇。」多數消費者開始購買高端、機能性巧克力產品。

隨著健康意識高漲，消費者對巧克力的購買行為轉變，開始講究品質、成份，並且將黑巧克力列入日常購買清單。宏亞食品旗下品牌歐維氏ALWAYS，兩款新品以天然可可脂real chocolate、一克單價不到1元的親民價格，將在全省各大便利超商、全聯超市販售。

(時報資訊)