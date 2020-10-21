藝人王中平與余皓然結婚24年，生下一對子女韓靖、韓菲，一家四口幸福美滿，不過日前余皓然上節目時自爆老公王中平喜歡胸部豐滿的女生，讓她一度想動手術滿足老公願望，沒想到竟慘遭打槍，讓她相當錯愕。

余皓然上節目《聽媽媽的話》，透露兩人還是朋友時，王中平就坦言喜歡「胸部豐滿的女生」，兩人結婚後一度想做手術隆胸，沒想卻被老公王中平頻頻打槍，而在場主持人及來賓也表示余皓然整體比例很好，其實不用再去做隆胸手術，對此她則無奈表示：「有時候妳看到人家豐滿，總是會羨慕」。

余皓然曝曾想為老公去動隆胸手術。（圖／聽媽媽的話Youtube）

此外余皓然表示人生有兩次胸部豐滿的時候，一次是幫兒子餵奶的時候，另外一次則是餵女兒奶的時候，這才體會到女生胸部大是件會讓人開心，心情好好的一件事，即便如此，余皓然仍舊未放棄動刀念頭。

此外余皓然之前上節目，也公開指控王中平私下種種缺點，除了怒斥他回家腳髒也不穿拖鞋，常把浴室踩得到處都是黑腳印，此外更氣到大爆閨房密事，直接爆料王中平很常「自己主動上來」，讓人聽的是臉紅心跳。

(中時新聞網)