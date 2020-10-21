歐洲新冠疫情惡化不只入秋後天氣轉涼，以及缺乏戴口罩習慣，空氣汙染可能也有份。多家通訊社援引荷蘭歡境保護顧問公司CE Delft報告，指出空氣汙染助長疫情發展，而在最近1個可完整統計年度，空汙造成歐洲城市居民估計是1660億歐元(約5.72兆台幣)損失。

空汙元凶是化石燃料石油、天然氣、煤礦等，CE Delft針對歐洲超過400個城市的空氣品質、健康、交通數據全面分析，2018年是能獲得完整數據年度，推估的1660億歐元福祉損失依歐洲城市人口約1.3億分攤，每人每年至少要花1250歐元(約4.3萬台幣)來解決空汙造成的身體不適，或者繳納空汙造成的罰款，以及其他衍生社會成本，這相當於年收入4%。

CE Delft指出，他們的研究結果顯示，在任何試圖改善歐洲城市人口生活的努力中，降低空氣汙染絕對應該是首要任務之一，今年疫情大流行正是最佳佐證。

在歐洲所有城市中，英國首都倫敦空汙災情最慘重，因此造成損失約113.8億歐元，居民平均每人因此付出1277.5歐元成本也高於歐洲其他大城如巴黎、柏林、馬德里、羅馬水準。

(中時新聞網)