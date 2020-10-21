大勢已去 美共和黨開始遠離川普

美國總統川普執政近4年來，共和黨參議員對他經常引發一連串爭議與醜聞不以為意。他們對川普在推特上大爆發，還有沒完沒了的抱怨牢騷視而不見。

CNN新聞網20日指出，共和黨參議員避免正面和川普衝突，不但配合他的議程投票，還在他被彈劾時給予保護。然而，距離大選只剩兩星期，共和黨參議員終於開始了解，川普在華府主政的日子可能即將結束。無論公開或私下，如今共和黨議員都開始和川普保持距離。

而有關後川普時期共和黨走向的討論已展開，有人想模仿他強調「美國優先」，奉行「火耕政治」（slash-and-burn politics）的民粹風，也有人力促回歸較溫和，並重商業的路線，以拉攏被川普嚇跑的女性與較年輕選民。

儘管共和黨準備好相關討論，但幾位重量級共和黨議員卻懇請川普，趁最後兩星期，立馬改變他的競選戰術，集中火力強調經濟發展，停止淡化新冠肺炎疫情，並別再攻擊佛奇等麾下公共衛生專家。

參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）便說，希望川普別再做人身攻擊，別再攻擊新聞媒體，也別再攻擊佛奇，而把全副精神放在實際議題上。他並強調，川普必須自律，而那就是贏得中產階級支持的方式。

(中時新聞網)