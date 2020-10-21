杏林醫院側門作為機車出入口，一樓成為京城銀行西門分行員工機車停車場。（程炳璋攝）

杏林醫院大門已遭封住。（程炳璋攝）

杏林醫院另一側作為京城銀行西門分行員工的汽車停車場。（程炳璋攝）

網路票選為全台鬼屋之首的台南市杏林醫院，被拍成恐怖電影還沒上映，21日傳出有網友驚爆曾因無駕照騎車撞傷1位老伯伯，慌亂下將其勒斃，棄屍杏林醫院太平門。聳動言論嚇傻一堆網友，警方正循線找該位網友，並提醒散布謠言者可依社維法罰3天以下拘役併科3萬元以下罰金。

台南市杏林醫院1975年開業，1993年因偽造醫療紀錄遭勒令停業，醫院自此荒廢至今，屋內還有病床、手術房等設備，日久之後蒙塵，遭民眾繪聲繪影稱看見鬼影，近年不少網友結伴探險，甚至以手機直播過程，一度被網路票選為全台鬼屋之首，每逢鬼月就成為熱門話題。

有電影製作團隊將題材拍成電影，直接取名「杏林醫院」，原定今年3月上映，卻因疫情延後檔期。

一家知名網路節目透過IG播出杏林醫院介紹影片，竟有1名網友留言驚爆，國中時曾與朋友一起無照騎車，在偏僻地方撞傷1名老伯伯，慌亂之下將其勒斃，丟棄在杏林醫院太平門後離開，多年之後不知老伯還在不在。

聳動留言引起網友錯愕，有網友回應「所以警察去找你們了嗎？」、「這是在開玩笑嗎？」，該名網友又回「這是真實過去喔」。

轄區警方初步查證未發現杏林醫院30年來有棄屍案件，提醒民眾若在網路散布謠言，將處3天以下拘役併科3萬元以下罰金。

杏林醫院已在2018年由京城銀行買下，目前整棟大樓封鎖，1樓暫時作為西門分行員工的機車停車場，未來將整棟拆除，改建住商綜合大樓使用。

(中時 )