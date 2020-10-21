賓士汽車母公司戴姆勒集團（Daimler AG）董事會主席Ola Kaellenius於德國時間19日晚間表示，未來10年中國大陸仍將是賓士（銷量）增長最快的市場，由於國際貿易緊張局勢持續升溫，該公司將調整生產地點，藉此掌控需求的變化。

路透報導，近10年的增長幫助賓士成為全球最熱銷的豪華車品牌，但如今美國、中國和歐洲之間的關係日益緊張，使得車市出現變化。

Ola Kaellenius日前對德國法蘭克福的ICFW記者協會表示，形勢變得更加嚴峻，磋商更趨艱難，甚至要考慮貿易衝突。Ola Kaellenius又指，公司需要評估生產足跡，將生產轉移到合理的地方。

Ola Kaellenius表示，2019年，公司在中國銷售約70萬輛乘用車。第二大市場則是美國，銷量為32萬至33萬輛。

戴姆勒及其競爭對手BMW都提前公布超出預期的第三季業績，在很大程度上是受益於中國需求的強勁反彈。Ola Kaellenius指出，未來10年，公司也預計中國的增長將是最快的。Ola Kaellenius說，戴姆勒將緊跟市場。

(工商 )