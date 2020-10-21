台北地院審理潤寅詐貸472億元，全案進入尾聲，負責人王音之部分今上午辯結。檢察官表示，本件是國內史上最大的詐貸案，是「歷史性」的重大犯罪，前無古人，可能也後無來者，建請法院從重量刑，具體求刑30年。

王音之的律師凃逸奇辯護表示，王的犯行不全然是為了自己，詐貸來的40多億元，大部分也用於支付手續費、利息等。許多不動產都還是掛在潤寅名下，如果王的本意是要占有公司資產，應該在出境前就處分掉。

凃逸奇說，偵查期間王音之在海外，沒有機會認罪，但在審理時已經坦承不諱，雖然王有時供詞好像避重就輕，但與王討論案情的這段期間，感覺王確實不太好溝通，對話常不對題，並不是有意要迴避問題，請法官予以減刑。

檢方則表示，王音之主張錢都進到公司，沒有挪為己用，但根據王的供詞及其他被告的證詞，不只不動產是用公司錢買的，因為王家沒有錢了，生活費、保險費等都是用公司錢支付，顯然有從中獲利，此部分檢方也已舉證。

檢方並指，本案前後綿延10餘年，是史上最大的詐貸案，是「歷史性」的重大犯罪，可謂前無古人，可能也後無來者，受害銀行恐怕拿不回損失，不是王音之今天一句認罪就可以解決，且她犯後一度逃亡，洗錢部分也仍否認犯罪，故請求法院從重量刑，應合併執行30年。

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(中時 )