「食全食美」台南美食展將於20日起，連續8天在高雄漢神巨蛋8F活動會館熱鬧登場。現場集結29間台南精選在地美食，以超值優惠價回饋民眾，台南市長黃偉哲20日更到場助陣，力薦台南美食送禮自用兩相宜。黃偉哲表示，台南優質物產深受消費者肯定，「美食之都」絕非浪得虛名，「不怕貨比貨，只怕不識貨！」歡迎高雄饕客們把握機會、踴躍選購。

台南美食名聞遐邇，此次南市府與台南市府城文化觀光產業協會，選定高雄漢神巨蛋舉辦台南美食展，匯集29家精典小吃、特色伴手禮等優質店家共同參與，一次滿足民眾的胃。黃偉哲表示，南市府過去的展售會，大多瞄準北部市場，此次在高雄舉辦，主要是希望高雄或屏東的民眾，也能吃到台南道地美食。

本次29家參展的台南廠商，包括度小月帆船牌肉燥、合口味肉乾、章成麥芽餅、楊哥楊嫂肉粽、椿友大奶包、小葉布丁、丹莉厚工蛋捲、七股鮮鴨肉羹、金華六一黑糖撞奶、玉井之門果乾、里夫泡芙、展佳花園咖啡、寧蒙咖啡、合進關廟麵，農產家族、赤崁糖、日芳珍饌、田野滴雞精、新譯漢方養生茶湯、天香堂素食養生、秝銨山苦瓜蕎麥飲、双笙妹妹玉米鬚茶、南山茶園、東鮮海洋食品、蜂朝蜂蜜、傳承四代的張萬春洋傘、庭園香氛Spa、陸合文創等

(中時 )