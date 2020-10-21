台中「石虎保育自治條例」通過，繼苗栗縣後，成為全國第二座通過石虎保育自治條例的城市。台中市議員張家銨今天質詢說，石虎保育條例通過至今已3個月，但農業局尚未提出有關石虎保育委員會設置辦法、生態服務給付獎勵及損害補償辦法的具體政策內容，質疑市府只想獲得美名，沒有具體落實條例精神。農業局長蔡精強說，市府正積極處理中。

台中市議會21日進行財政經濟業務質詢，張家銨表示，「台中市石虎保育自治條例」於今年7月在台中市議會三讀通過，是全臺灣第二座通過石虎保育自治條例的城市。當時農業局長蔡精強承諾石虎保育自治條例實施後，將設置石虎保育委員會，並訂定生態服務獎勵辦法，提高民眾參與改善石虎棲地的意願。

張家銨說，「台中市石虎保育自治條例」於今年8月11日公告施行，因此，有關台中市石虎保育委員會設置要點，除會議應做成會議紀錄，並於會後公開資訊上網，讓政府決策公開透明。推動石虎保育、石虎熱區、石虎友善環境、友善環境耕作等工作，生態服務給付獎勵及損害補償辦法，農業局應無縫接軌將條例訂定出來，然而至今完全沒提出具體政策內容。

張家銨呼籲，全台石虎剩下不到500隻，是台灣現存唯一原生貓科動物，不願再看到石虎面臨更險峻的處境；農業局應盡速提出具體落實的策略方法，除保護石虎、保障石虎棲地，也須促使更多人願意保護石虎，達到生態保育以及經濟發展多贏的局面。期盼市府對石虎能有更多積極作為，並以滾動式檢討，讓台中市擁有更完善的石虎保育。

農業局長蔡精強說，台中市有石虎、動物保護委員會等，慎重處理石虎保育問題，研議中基於慎重才尚未成立「石虎保育委員會」，農業局持續蒐集及調查等有完整資料再成立委員會。

(中時 )