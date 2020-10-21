市面上許多詐騙集團使用「假明星、假商品、假客服」等詐騙方程式，欺騙消費者，民進黨立委何志偉今日與陳情業者共同召開記者會呼籲相關單位，重視網路消費詐騙並追查源頭，讓廠商與消費者獲得應有保障，不再求償無門。

何志偉指出，許多詐騙集團都用「一頁式廣告詐騙」，以超低價、超促銷、不滿意包退等手法來吸引消費者，但其實都是詐騙食品，消費者也擔心吃下肚，傷荷包事小，更擔心來路不明的藥品傷了身體。

與會的廠商代表林香蘭說，公司辛苦研發的保健商品心血卻被人輕易盜用，從代言人、商標、健康食品認證全部都是假的，產品內容物不知為何，背後隱藏的是食安危機與欺等問題。

廠商代表張明山、徐詩豪表示，一頁式廣告詐騙打著通路授權卻和正版產品有極大價差，消費者一上當就會求償無門。甚至有些非名人代言產品也被盯上，受害者打爆客服電話，自己也只能安撫消費者給予補償，但廠商的保障卻難以求償。

何志偉指出，一頁式廣告詐騙層出不窮，檢舉再檢舉、上架再上架，根本無法有效遏止，國家通訊傳播委員會也僅能依據「網際網路內容管理基本規範及分工原則」來讓各行政部門處理網路上的相關問題，根本無法即時有效的因應詐騙行為。

刑事局副局長鄧學鑫回應，警方在接到案件後，會要求網站下架不實資訊並且積極追查來源，同時也表示行政院將召集跨部會會議，於10月底討論網路宅配貨到付款與境外消費詐騙議題，相信可以有更具體的因應行動。

何志偉表示，受害案例隨處可見，甚至在公共政策網路參與平台上也有5千多人附議，希望政府能重視，何志偉呼籲相關單位重視網路消費詐騙，不能以消費糾紛來輕忽看待，應成立跨部會專責平台並追查源頭，讓廠商與消費者獲得應有的保障。

(中時 )