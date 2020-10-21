中職下半季戰況膠著，今日賽前富邦悍將、統一獅、中信兄弟皆以30勝並列第一，少見在倒數3場比賽仍場場關鍵，甚至4隊都有機會闖進季後賽。富邦若今、明連贏樂天桃猿、統一獅，將直接在22日主場封王，不過其他3隊來勢洶洶，富邦要面臨硬仗。

今日富邦對樂天桃猿沒有宣布先發投手，不過富邦總教練洪一中昨日透露將由洋投邦威先發，樂天還有卡本特、霸能2名洋投能出賽。富邦昨日雖然輸了中信兄弟，不過只要今日贏樂天、明天贏統一，2連勝就能在明(22)日於主場新莊球場拋下季冠軍彩帶，將是富邦球團接手後首次。

不過富邦封王路也不好走，樂天雖然尚未公布由誰先發，不過今日預計將精銳盡出，全力贏球才能盼兄弟奪下半季冠軍，以挑戰賽資格闖進季後賽。富邦要面對的是樂天休息充足的2大洋投卡本特、霸能，尤其卡本特下半季近況不錯。

富邦最快速的封王方式就是2連勝，直接在22日主場封王，如果今日輸給樂天、明日戰勝統一獅還有加賽的可能，不過若是2連敗將直接被淘汰。

桃猿則是最身不由己，要闖季後賽只能全力拱兄弟奪下半季冠軍，因此若今日贏球，明日不管勝負如何，只要兄弟24日贏統一就能奪冠，桃猿也才能打挑戰賽；若今日輸球，要靠22日統一贏富邦、24日兄弟贏統一，才有挑戰賽可打，完全要看兄弟臉色。

(中時 )