朋友傳給我一個日本銀髮族川柳比賽的訊息（川柳相當於我們的打油詩），老人們以三行日文，寫下自己的老年生活，例如：

成對的碗，一個給了我，一個給了貓；

醫藥太進步了，活得比預計的長，超出保險年限；

現在能夠溫暖迎接我的，只有坐便器了；

懷舊歌曲不會唱，太新了；

剛剛太好吃了，但吃什麼已經忘記了；

好不容易站了起來，卻忘記是要幹什麼，又坐了回去；

以前反覆確認還有沒有感情，現在反覆確認還有沒有呼吸；

過去的心悸是為了愛情，現在的心悸是犯了病；

飯吃八分飽，還有二分用來吃藥。

這些詩句讓人哈哈大笑之餘，也不免反省一下，我們該如何來面對自己的老年？

老本、老伴、老友是晚年的必要，前二者往者已矣，已成事實，只有老友是來者猶可追。其實，一個人生活也不一定要孤獨，成對的碗，一個給了我，另一個可以送給好友啊！要有朋友，自己要先成為別人的朋友。

(示意圖/Pixabay)

人要不斷的問自己：「如果我明天走了，有誰會真正想念我？」只要有一個人懷念你，你就沒有白活。但是友情需要培養，沒有付出就不會有收穫。

年輕的人純真，沒有勢利眼，所以友情持久。但是只要真心待人，老了也是一樣。若是老本允許，一月一次跟朋友上館子聯絡感情，若是荷包不允許，也可以請朋友來家包餃子。以前做留學生時，大家輪流去各家包餃子，飯後一杯清茶，天南地北，聊到不知東方之既白，貧窮之交，友情更長久。

人只要健康，不必怕活得超越保險年限。走路倒是必須看腳下，因為老人摔不得，一坐上輪椅，健康就走下坡了。至於照鏡子看到自己變老，要記得馬克吐溫說的：「皺紋只是告訴你，這裡曾經有過笑容。」心態一轉變，人生就轉變了。吃飯本來就是吃八分飽，另外二分不如留下來吃甜點，一點甜的滋味讓自己心情好，心情好最重要，粗茶淡飯吃起來也似山珍海味！

三行詩很有趣，哈哈一笑，青春不老。只要盡力幫助別人，讓別人懷念你，你的人生就值得了。

(中時新聞網)