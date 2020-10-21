溫昇豪在「餐桌上的部落旅行」用餐。(伊林娛樂提供)

「2020玉富伸展台大地時裝秀」伊林模特兒在東里鐵馬驛站走秀。(伊林娛樂提供)

金鐘男神溫昇豪日前花蓮一日快閃，受邀到東里鐵馬驛站「2020玉富伸展台 大地時裝秀」演唱，活動場地在戶外，當天下著大雨，剛抵達現場的溫昇豪非常擔心，直接問導演：「我還要唱嗎﹖」沒想到活動開始後，雨漸漸變小，氣場強大的溫昇豪上台時，雨就停了，天空放晴。他一連獻唱〈想和你去吹吹風〉、〈兄妹〉，氣氛超嗨。

「2020玉富伸展台 大地時裝秀」活動今年邁入第3年，溫昇豪擔任本屆形象大使，他近幾年主要忙於拍戲，沒有公開演唱，這次在東里鐵馬驛站開唱，背景主要是大型彩繪稻田，「我第一次在這麼開闊的地方唱歌，其實最近也在花蓮拍戲，覺得我與這塊好山好水的土地非常親近」。

溫昇豪即將在今年底舉辦「男人KTV」演唱會，這次在花蓮搶先開嗓獻唱，觀眾直喊「安可」聽不夠過癮，他笑說：「我今天只有準備這兩首啊！」看到觀眾熱情的眼神，忍不住加碼哼唱了幾句他的成名曲〈何苦〉送給粉絲。名模主持人李培毓也呼籲粉絲可立即上網購票，到時候在演唱會上聽個夠。活動結束後，他前往「餐桌上的部落旅行」用餐，旋即趕車回台北，「只能下次再來，除了享受美景大自然，還想再吃花蓮的麻糬、原住民美食。」

這次活動除了有溫昇豪演唱助陣，還有在地產業的潮農市集，現場民眾填寫問卷，即可贈送「水神乾洗手」或「中衛造型口罩」。去年為玉富活動拍攝宣傳影片的藝人李懿，今年擔任晚間「毛小孩創意走秀」主持人，17組毛小孩和主人一同登台走秀，現場觀眾笑聲不斷。李懿與妹妹經營YouTube頻道，介紹台灣好吃好玩及寵物友善住宿，她說，花蓮的「六十石山」、「大農大富自行車道」是她最喜歡的景點。

本屆大地時裝秀冠軍由程梓賓「走進比西里岸之夢」拿下，獲得4萬5千元獎金，亞軍張園愷「島脊光落」獲得3萬5千元、季軍廖宗興「馬約利卡巒山景」獲得2萬5千元、殿軍馬毅「永恆的思念」獲得1萬5千元。

(中時 )