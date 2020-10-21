大同公司21日召開股東臨時會，進行董監改選，市場派以7：2壓倒性的勝利，取得大同經營權，大同經營權確定「變天」。大股東三圓建設董事長王光祥今天在股東臨時會落幕之後表示，下周將召開董事會選出新董事長，希望未來的新大同，能以和平為貴，順利完成交接，創造下一個百年大同。

21日市場派今天提名競殿投資公司代表人三圓建設董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、欣同投資顧問公司代表人林宏信、正碁建設董事長葉曉甄、敦添輝等，在電子投票結果，領先公司派林郭文豔等人。

至於市場派提名的獨董候選人，前任大同財務長、遠見律師事務所合夥律師李勝琛，則拿下21.81億選舉權數，躍居為電子投票第一高票。市場派另一位獨董候選人，永豐金租賃公司董事龔鍾嶸，則拿下15.88億選舉權數，為電子投票第二高票。至於王光祥，則拿下12.06億選舉權數，略低於市場派大股東欣同投資顧問公司負責人林宏信。

林文淵則拿下9.589億選舉權數。另外林郭文豔，拿到43萬選舉權數。投票結果，市場派和公司派以7:2的懸殊比例，完成改選，市場派大獲全勝，公司派慘敗。這樣的選舉結果，與林文淵原本的預期，相去不遠。

王光祥表示，非常感謝經濟部、金管會給我們合法召開股東臨時會的機會，選出六董、三獨董，從大同股東會幾年來一直有爭議，直到司法機關和主管機關作出合法決定，才能讓股東會順成完成，今天大同股東超過92.34％，顯示股東都十分關心大同的未來。

王光祥表示，他身為大同股東一份子，所以股東不要分彼此，應齊心協力，共創大同下一個百年的光榮。

王光祥表示，他們將在短期內召開董事會，選出新董事長，決定推選林文淵，出任董事長，當然大同最大資產是員工，應善待員工，應鼓勵員工，一起為下一個百年努力，要擦亮大同的招牌。

王光祥表示，接下來依公司法規定，應一個星期完成董事會召開，所以預期下星期三或四，進行董事長選舉。並前往經濟部，進行登記。

談到今天大同面臨諸多難題，今天會最先做什麼事情？王光祥表示，「我上次記者會就談到，提名五董三獨董名單，除作建築業的專家之外，還有葉曉甄、機電等，還有林文淵，他當過台電、中鋼董事長和大同董事，相信一定會作出很多成績來。相信他們都可以把大同化解，把資訊透明化，讓外界了解大同的運作。」

被問到，未來大同新任董事長，是否會先處分、活化大同總部或芙蓉大樓？王光祥表示，土地是非常重要的資源，像中山北路大同總部是國家級資產，未來將分階段，讓公司有一個順序，當然不能一下開發很多土地，至於芙蓉大樓是超過50年的大樓，現在政府有很多優惠，他們會朝這方面努力。

被問到未來新大同總經理人選？如果總經理未順利完成交接怎麼辦？王光祥表示，這個應由新任董事長產生後，再由董事長任命；至於他是否會順利交接，現在還是不要預測，應以和平為貴，大家都要為大同好，為公司利益好，讓大同再繼續一個百年，這才是大家所期待。

(工商 )