台南市地政局21日代理內政部標售和順寮農場區段徵收土地，2標2筆土地，共吸引14封標單競標，其中，最受矚目的是，正對台灣歷史博物館的安南和館段100號商業區3025坪土地，共吸引14封競標，由馮姓自然人等3人，以高出底價2倍、總價高達16.1億元得標，換算每坪單價53.2萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐21日表示，近年建商搶地積極，中南部土地標售正熱，去年台南土地標售金額達141.5億元，今年截至目前為止已，交易總額已達102.5億元，相當熱絡。

張旭嵐指出，21日標售的和順寮區段徵收區，整體都市計畫彙集了文化、休閒、藝術及教育功能，除了台灣歷史博物館，還包括預計2023年完工的亞太棒球訓練中心、和順綜合轉運站，以及未來北外環道10分鐘快速銜接南科等公共建設利多加持，不僅加溫住宅需求，史博館2011年開幕以來，每年帶入約50萬的觀光人潮，相對帶動周邊商機發展，靠著建設與產業互添柴火，為房市加溫。

她說，正對史博館前的和順寮商業區土地，共有5筆用地，從2012年標售至今，已有4筆順利標出，去年8月份標售其中兩塊，合計1.2萬坪商業地，就已吸引多名投資者競標，此次標售的100號土地，為重劃區內僅存的一塊商業用地，單坪底價設定比照上期低於市價行情約3成，因此，吸引眾多投資者搶標並加碼追價，標脫單價比2012年首次標售同段商業地均價，增幅達294％，價格翻漲近3倍，也比2019年標售均價增幅105％。

台灣房屋後甲夢時代加盟店東張文龍認為，此次標脫的3025坪商業區土地，正對台灣歷史博物館，臨長和路一段面寬約50米，格局長方，建蔽率80％，容積率320％，土地強度與坪效都高，因緊鄰轉運站，交通方便，未來蓋住宅大樓推案，頗能吸引首購族或在地換屋客群。

張文龍表示，台南史博館特區鄰近安南醫院、中州寮夜市、以及和順國中國小學區，生活機能逐步成型，加上南科需求發酵，讓許多建商在近幾年不斷推出新建案，周邊多為屋齡8年內的社區型透天車墅，40到60地坪總價約800萬到2500萬元不等，百坪以上豪墅總價約3千萬元起跳，至於24到55坪的2到4房華廈，總價千萬有找，相當親民好入手。

(工商 )