民進黨新北市議員戴瑋姍指控遭到新北市府打壓，千萬配合款只核給26萬，市府官員更直接說是因為她曾質詢侯友宜大群館事件與金山小編事件才遭到封殺，戴瑋姍21日總質詢再度控訴，並要求測謊；侯友宜強調，在新北市10年從沒聽過議員黑名單，侯也罕見動怒「莫名其妙扯大群館」、「不要空口說白話」。

戴瑋姍總質詢指控，市長在市政會議把她為黑名單，包括卡她配合款，她至少6次會勘與協調會官員都拒絕出席，或是用頭痛、肚子痛等理由不出席，「國民黨當年讓異議人士回不了台灣，新北市讓議員無法問政」。

戴瑋姍指出，她到底哪一部分問政讓你不高興，為何副市長在私下溝通時，要她少問政治問題，多問民生問題，她臉書一排問政影片都是談民生問題，市府這個行為是「新版政治迫害」。

戴瑋姍說，為何前三名的國民黨議員都拿七百多萬，現在年底了要關帳，她只拿到26萬，「學校孩子沒有飲水機、窗戶掉下來砸到人，你都不管。」

侯友宜當場要戴瑋姍指出是誰說要卡她，還要副市長謝政達上台回答，謝也否認有說過因戴瑋姍問了大群館議題卡她。

雙方言辭交鋒，侯友宜更對戴說，妳要問的就是政治問題，現在莫名其妙講到大群館，也籲議員好好理性問政；戴瑋姍見市府沒人承認，則當場要求測謊。

另名議員陳文治與陳世榮出面緩頰，希望侯友宜要政通人和，侯友宜表示，議員不是已主動找謝副市長聊了，結果就出了一篇周刊訪問，你要政通人和還「要看對方有沒有誠意」。

侯友宜說，同仁執行任務有一定程序，請議員多多包容，他也承諾會請主計處確認配合款卡關問題在哪，全力審查，好好去做。

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(中時新聞網)