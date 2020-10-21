空軍第七聯隊台東志航基地上空，近日都出現1架外型酷似美軍MQ-9「死神」無人偵察機，這架由國家中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發的大型無人機也被軍事迷號稱「台版死神」。

從19日開始，一到傍晚5點，台東志航基地上空就會出現1架像飛機又不是飛機的飛行物，沿基地周遭飛行，附近民眾發現後就拍下PO網，由於外型酷似美軍MQ-9死神或海洋衛士無人機，消息一出引來不少軍事迷想一探究竟。

「這又不像戰鬥機，但我從來沒看過這樣的機型。」民眾張先生說，因為這架飛機外型不像空軍任何一架戰鬥機，機身非常大，近日傍晚就會在基地上空飛來飛去，但聽起來也不像戰鬥機的噴射聲音，讓他覺得非常神祕。

軍事專家指出，騰雲無人機曾傳出因發動機問題無法升空，以往都在志航基地進行試飛，9月則悄悄移師花蓮基地進行，更曾利用志航基地訓練空檔，在跑道上「試滑」，都被中科院和軍方視為最高機密。

此外，志航基地甚至還關切曾拍攝戰機的軍事迷，強調已掌握他們的行蹤，並要求他們不要隨意將影像曝光，當時即在軍迷圈內傳開，但此舉反而引發更大關注。

據了解，近日空軍在東部舉行天龍操演，軍事迷推測騰雲無人機試飛是否和空軍天龍操演有關，對此，國防部表示，騰雲機試飛與空軍操演無關。

專家指出，新型「騰雲」號無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，而且機身的發動機推力，比現役機種大好幾倍。由於騰雲無人機在台東展開密集測試，研判是電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上已有新研發進展。

(中時 )